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Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Bilecik’te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişiyi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.İhbar üzerine durdurulan otobü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişiyi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İhbar üzerine durdurulan otobüsteki bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 103,93 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu

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