“Bir Konserden Tablolar” programı Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluştu haberi

Genç opera sanatçılarına kariyerlerini yönlendirmeleri için çeşitli desteklerde bulunan Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfınca, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenlendi.

Programda seslendirilen operalar arasında “Carmen”, “Rigoletto”, “Cezayirde Bir İtalyan Kızı”, “Figaro'nun Düğünü”, “Sevil Berberi” ve “Aşk İksiri” yer aldı.

Solistler soprano Otilia İpek ve Ceren Aydın, mezzo Asude Karayavuz, tenor Caner Akın, bariton Nejat Işık Belen ve bas bariton Burak Bilgili, piyanoda Fügen Yiğitgil ile sahnede performans sergilerken, opera sanatçısı ve ressam Suat Arıkan, müziğin ritmi ve notalara eş zamanlı olarak, renkleri eserlere göre belirleyerek resim çizdi.

Konsere dair AA muhabirine açıklamada bulunan Zehra Yıldız'ın eşi emekli opera sanatçısı Süha Yıldız, eşinin adını ve sanatını yaşatmak için bir vakıf kurduğunu söyledi.

Yıldız, vakfa ilişkin şu bilgileri verdi:

“Çok değerli siyaset, bilim ve iş adamlarının yer aldığı 17 kişiden oluşan bir vakıf kurduk. 27 yıl oldu. Her yıl etkinliklerimizi düzenli olarak “Zehra Yıldız Anma Gecesi” olarak yapıyoruz. Bu arada da gücümüzün yettiğince genç sanatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz.”

Süha Yıldız, 27 yıl sonra vakıf bünyesine yeni arkadaşların katıldığını dile getirerek, “Yönetim kurulu başkanlığını 27 yıl sonra genç bir sanatçı Caner Akın kardeşime bıraktım. İnanıyorum ki onlar bizim bıraktığımız yerden vakfımızı çok daha güzel yerlere getirecekler.” diye konuştu.

Konserin konseptine dair bilgi veren Yıldız, sahnede şarkılar söylenirken resim yapıldığını anlattı. Yıldız, “Suat da bir yandan orada ne görüyorsa ne hissediyorsa tablosuna fırçalarıyla dökecek ve onu hemen akabinde izleyicilerimizle buluşturacağız. Bunun dışında bütün sanatçılarımız, operadan arkadaşlarımız çok özveriyle bu geceye çıktılar. Hiçbir karşılık beklemeden tek karşılıkları ilgi ve bol alkıştı.” ifadelerini kullandı.

– “Bizi birleştiren Zehra Yıldız sevgisi oldu”

Ressam Suat Arıkan da ilk defa bir konserde çizim yapmayı deneyimleyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu daha önce başkası tarafından da yapılmış bir şey değil. Yurt dışında ya da yurt içinde böyle bir şey görmedim. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin kendilerini yurt içinde ve dışında ispatlamış inanılmaz başarılı sanatçıları şarkı söylerlerken onlara eşlik edeceğim, sataşacağım. Onlar da belki bana sataşacaklar. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Bizi birleştiren Zehra Yıldız sevgisi oldu. Süha Yıldız eşi hemen bir vakıf kurdu ve tek başına büyük zorluklarla bugüne kadar hiç yılmadan sürdürdü bu vakfın başkanlığını. Şimdi yeni genç bir dinamizm geldi. Caner Akın başkan oldu. Caner Akın da yaşı gereği çok heyecanlı ve hızlı aldığı kararla bana böyle bir şeyi teklif etti. Ben de balıklama atladım. Çünkü çok istediğim bir şeydi. Müzik ve resim bu konserde buluşacaklar.”

Programda konuşan Caner Akın ise bu konserin vakfın yeni yönetim kuruluyla yaptığı ilk etkinlik olduğunu belirtti.

“Dünyada belki ilk kez yapılan, eşi benzeri olmayan bir etkinlik.” diyen Akın, “Aryalar, napolitenler üzerine şarkılar söylenirken, aynı anda eş zamanlı Suat Arıkan'ın yapacağı tablolar olacak. Bu tablolar klasik bir resimden daha ziyade notalara göre, renkler seçilerek, ritimlere göre çizgiler, desenler yapılarak çok farklı bir şekilde icra edilecek.” dedi.

Akın, konserin düzenlenme amacına ilişkin ise “İlk başta yeni Zehraların yetişmesi için bu konseri düzenledik. Çünkü biz operayı, sahne sanatlarını çok seviyoruz. Bizim en büyük nefes alma sebebimiz bu sanat.” ifadelerini kullandı.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, yurt içi ve dışında sanat hayatında başarılara imza atan, çalışma disiplini, araştırmacılığı ve kişiliğiyle örnek bir sanatçı olan ve genç yaşta 10 Aralık 1997'de hayatını kaybeden Zehra Yıldız'ın adını ve sanatını, genç yeteneklerin yaşatabilmek amacıyla, önde gelen sanatçılar ve iş insanlarıyla 1999'da kuruldu.