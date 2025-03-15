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Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nce iftar verildi haberi
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne’de iftarda gençlerle buluştu: haberi
Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi
İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi
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Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nce iftar verildi haberi

BURSA (AA) - Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenlendi. Vakıf binasındaki programa, kurum müdürleri, birlik üye ve gönüllüleri ile davetliler yoğun katılım gösterdi.Birlik Vakfı Bursa İl Başkanı Muhammed Yılmaz, her gün Vakıf binasında 3...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nce iftar verildi haberi

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenlendi.

Vakıf binasındaki programa, kurum müdürleri, birlik üye ve gönüllüleri ile davetliler yoğun katılım gösterdi.

Birlik Vakfı Bursa İl Başkanı Muhammed Yılmaz, her gün Vakıf binasında 300 kişilik iftar verildiğini söyledi.

Yıldırım, “Ülke ülke misafir öğrencilerimizi, farklı şehirlerden buraya üniversite okumaya gelen öğrencilerimizi ramazanın hemen hemen her günü burada ağırlıyoruz. Her gün burada 300 kişilik iftar programımız oluyor. Ramazanın üçüncü cumartesi günü de Birlik Vakfı olarak geleneksel iftarımız var. Bugün geleneksel iftarımızı icra etmek için gönül dostlarımızı davet ettik. Bursa'nın eşrafı ve Bursalı genç kardeşlerimizle iftar programı gerçekleştirdik.” dedi.

Yıldırım, ramazan ayının tüm ümmet coğrafyasına bereket ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak, “Ramazan'ın bereketini, rahmetini Bursalı hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle paylaştık. Dua ediyoruz ki ramazanın bereketi ümmet coğrafyalarına da gider. Ümmet coğrafyalarından Doğu Türkistan, Gazze, Yemen, Arakan… tüm ümmet coğrafyasına esenlikler getirir diye dua ediyoruz. Hakları gasbedilmiş tüm milletlerimize huzur ve barış temenni ediyoruz. İnşallah bu katliamlarla geçen son ramazan olur.” diye konuştu.

Ramazan boyunca etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Yıldırım, ramazan sonrasında da “Cuma Meclisi” programlarının süreceğini kaydetti.

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