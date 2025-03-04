BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 2024 raporları, dünyayla eş zamanlı İstanbul’da açıklandı haberi

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulunun (INCB) 2024 yılı raporları, dünyayla eş zamanlı olarak İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nde kamuoyuna açıklandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve INCB üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, üniversitede düzenlenen basın toplantısında, Kurulun her yıl iki rapor yayımlamak zorunda olduğunu söyledi.

Atasoy, bu raporlardan birinde uyuşturucuyla ilgili olarak dünyadaki tüm gelişmeler ve önerilerin yer aldığını, diğerinde ise uyuşturucu maddelerin sentezinde kullanılan kimyasalların kontrolüne ilişkin bulgu ve tavsiyelere yer verildiğini dile getirdi.

Sentetik uyuşturucuların yakın gelecekte bütün dünya için büyük bir tehdit olacağını belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, tamamen kimyasal üretime dayalı bu uyuşturucuların kullanımının ölümcül bir tehdit olduğuna işaret etti.

Atasoy, “Captagon bir tarihte müstahzar ilaçtı. İçinde fenetilin diye bir kimyasalın bulunduğu bir ilaç. Fakat kötüye kullanımı çok yaygınlaştığı için imalattan kaldırılmıştı. Ancak bu maddenin özellikle Körfez ülkelerinde çok kullanıcısı var. Ciddi biçimde tüketilen bir madde, imalatı bir hayli kolay ve ucuz. Etkisine gelince o da amfetamin gibi etki ediyor.” dedi.

Şimdilerde piyasada bu maddenin olmadığını söyleyen Atasoy, ucuz uyarıcı maddelerin kullanımının Körfez ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra Avrupa'da yaygın olduğunu ifade etti.

– Uyuşturucu ticaretinde Balkan Yolu önemini koruyor

Prof. Dr. Atasoy, söz konusu raporda, Afganistan'da Taliban yönetimi sonrasında haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla morfin ve eroin üretiminin azaldığının belirtildiğini dile getirdi.

Uyuşturucu ticaretinde Balkan Yolu'nun halen önemini koruduğunu söyleyen Atasoy, Afganistan'dan esas tüketildiği Avrupa'ya eskiden eroin taşınan bu yoldan artık metamfetamin taşındığını bildirdi.

Atasoy, “Türkiye'nin gönderdiği istatistiklerde 2019'dan bu yana ciddi bir artış görmekteyiz. Metamfetamin yakalamalarında 2022'ye göre yüzde 35'lik bir artış var.” diye konuştu.

Atasoy, Türkiye'nin de içinde bulunduğu ekiplerin kaçakçılıkla mücadelede teknolojiyi kullanma konusunda önder olduğunu söyledi.

Yapay zeka uygulamalarının bir yönüyle yasa dışı madde üretenlere çok büyük imkan sağladığına işaret eden Atasoy, “Bir yandan da büyük veri, derin öğrenme ve yapay zeka, onlarla mücadele edenlere çok önemli bir imkan sağlıyor.” dedi.

Prof. Dr. Atasoy, Üsküdar Üniversitesinde yapılan doktora projesinde metamfetaminlerin Afganistan kaynaklı olup olmadığını anlamak için DNA'sında “efedra” bitkisinin varlığının incelendiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da toplantıya çevrim içi katıldı.