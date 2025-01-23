SON DAKİKA
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) – Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile iki çocukları İstanbul'da toprağa verildi.

Güngör çifti ile çocukları Pelin ve Kerem için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Burcu Filiz Güngör'ün annesi Ayla ve babası Şaban Filiz ile Kıvanç Güngör’ün annesi Dilek ve ablası Gözde Güngör’ün taziyeleri kabul ettiği cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile çiftin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kimyevi maddeler sektöründeki bir firmada üst düzey yönetici olan 44 yaşındaki Burcu ve demir-çelik sektöründeki bir firmada genel müdür olan 47 yaşındaki Kıvanç Güngör çiftinin, 13 yaşındaki kızları Pelin ve yaklaşık bir hafta sonra 5 yaşına girecek oğulları Kerem ile yarıyıl tatili için Bolu'ya gittikleri öğrenildi.

Hafta sonu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e gelen Güngör ailesinin, çarşamba günü dönmeyi planladıkları kaydedildi.

Güngör

İlgili Haberler

Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:12

Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi

Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 14:54

Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 13:08

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi

“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 12:44

“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi

Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa’da okul temizliği yaptı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 12:14

Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa’da okul temizliği yaptı haberi

Bursa’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 12:04

Bursa’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor haberi Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor haberi Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi