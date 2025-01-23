Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) – Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile iki çocukları İstanbul'da toprağa verildi.

Güngör çifti ile çocukları Pelin ve Kerem için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Burcu Filiz Güngör'ün annesi Ayla ve babası Şaban Filiz ile Kıvanç Güngör’ün annesi Dilek ve ablası Gözde Güngör’ün taziyeleri kabul ettiği cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile çiftin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kimyevi maddeler sektöründeki bir firmada üst düzey yönetici olan 44 yaşındaki Burcu ve demir-çelik sektöründeki bir firmada genel müdür olan 47 yaşındaki Kıvanç Güngör çiftinin, 13 yaşındaki kızları Pelin ve yaklaşık bir hafta sonra 5 yaşına girecek oğulları Kerem ile yarıyıl tatili için Bolu'ya gittikleri öğrenildi.

Hafta sonu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e gelen Güngör ailesinin, çarşamba günü dönmeyi planladıkları kaydedildi.