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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Çanakkale’de konuştu: haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Boduroğlu ailesinin üç ferdi İstanbul’da toprağa verildi haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Edirne’de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu haberi
Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi
Sındırgı’da sis etkili oldu haberi
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi
Castrol, MG ile Türkiye’de işbirliğine imza attı haberi
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Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Boduroğlu ailesinin üç ferdi İstanbul’da toprağa verildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Boduroğlu ailesinin üç ferdi İstanbul’da toprağa verildi haberi

İSTANBUL (AA) – Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ile çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu'nun cenazeleri İstanbul’da toprağa verildi.

Anne Ebru Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu ve 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu'nun cenazeleri Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi.

Yangından yaralı kurtulan Beşiktaş Kongre Üyesi baba Mete Tunç Boduroğlu ise cenaze törenine ambulansla geldi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Boduroğlu, cenaze namazına tekerlekli sandalye üzerinde eşlik ederken, ellerinin sargılı olduğu görüldü.

Boduroğlu ailesinin yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Topal, ailenin yakınları ve çocukların okul arkadaşları katıldı.

Boduroğlu
Cenaze

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