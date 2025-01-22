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Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen anne ve kızı için İstanbul’da cenaze töreni yapıldı haberi
İstanbul Valisi Gül, İSO ocak ayı meclis toplantısında konuştu: haberi
Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor haberi
Çanakkale’de yaşlı kadın evde ölü bulundu haberi
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Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) – Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Türkmen ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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