Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25. sezonunda Birleşik Krallık turnesine çıkıyor haberi

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sezonunda Birleşik Krallık'ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, BİFO, 4-11 Nisan'da arasında Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield'i kapsayan bir turne gerçekleştirecek.

BİFO'nun Birleşik Krallık'taki bu ilk turnesi, 5 Nisan'da İskoçya'nın Perth şehrindeki Perth Concert Hall'da vereceği konserle başlayacak. Konserlerin solisti ise çellist Pablo Ferrandez olacak.

Konser programında Ferit Tüzün, Franz Schubert ve Ludwig van Beethoven ve Saint-Saans'ın yapıtları yer alacak. Turne boyunca Schubert'in “Bitmemiş” başlığını taşıyan 8. senfonisi, Saint-Saens'ın 1. Çello Konçertosu ve Beethoven'ın “Pastoral” başlıklı 6. senfonisi seslendirilecek.

Londra ve Sheffield konserlerinde ise bu programa ek olarak Ferit Tüzün'ün Nasreddin Hoca “Humoresque” adlı eseri dinleyicilerle buluşacak.

– “Birleşik Krallık'taki müzikseverlerde de kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, orkestranın başarılarıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilinen ve takdir edilen bir senfonik topluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“BİFO, şimdi Birleşik Krallık turnesiyle yalnızca 25 yıllık deneyimini değil, özgünlüğüyle ortaya koyduğu birikimini de farklı sahnelere taşıyor. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden bir orkestra olarak, müziğin evrensel dilini paylaşmaya ve uluslararası sahnelerdeki varlığımızla yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyoruz.”

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ise “BİFO'nun kurulduğu günden bu yana şekillenen başarısı, dünya çapındaki tanınırlığını ve saygınlığını artırdı. Müziğin bir araya getirme gücünü izleyicisiyle paylaşan bir orkestra olarak, Birleşik Krallık'taki müzikseverlerde de kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİFO, Birleşik Krallık turnesi kapsamında 5 Nisan'da Perth Concert Hall'de, 6 Nisan'da Usher Hall'de, 8 Nisan'da Cadogan Hall'de, 9 Nisan'da G Live'de ve 10 Nisan'da Sheffield City Hall'de sahneye çıkacak.

Daha önceki yıllarda da uluslararası alanda başarılı konserlere imza atan, 2014'teki konserinde BBC Proms'ta sahne alan ilk Türk orkestrası olarak yer alan BİFO, 2016'da Viyana'dan Almanya'ya uzanan bir turne gerçekleştirdi. 2017'de Hong Kong Sanat Festivali'nde iki konser vererek, Daniel Hope ve Vadim Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. 2018'de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulovic ile devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Theatre des Champs Elysees'de ayakta alkışlandı.

Müzikseverler, BİFO'nun Birleşik Krallık turnesini, “borusansanat” ve “borusanistanbulfilarmoni” sosyal medya hesapları ile nisan ayının başında aktif olacak “bifoturne.com” adresi üzerinden takip edebilecek.