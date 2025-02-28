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Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya’da konuştu: haberi
İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi
Trakya’daki camilerde ilk teravih namazı kılındı haberi
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'deki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.Bursa'da tarihi Ulu Cami ve kentin diğer camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.Ulu Cami'de na...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'deki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami ve kentin diğer camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

– Eskişehir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 8 asırlık Ulu Cami'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 792 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı. Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dua etti.

– Bilecik

Bilecik'te, kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Namaz öncesinde İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, vaaz verdi.

Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

– Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılıp dua etti.

Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

– Yalova

Yalova'da da ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Cami başta olmak üzere kentteki camilerde teravih namazını kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Merkez Cami çıkışında da vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

– Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde bir araya geldi.

Sındırgı ilçesindeki Tarihi Şerif Paşa camisinde kılınan teravih namazının ardından vatandaşlar dua etti, ilahiler okudu.

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