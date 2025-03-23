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Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi
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Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası, düzenlediği sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturdu. Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak atmosferde geçen programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentteki bir r...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi

Bursa Ticaret Borsası, düzenlediği sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturdu.

Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak atmosferde geçen programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını söyledi.

İş dünyası ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle aynı sofrada buluşmanın, bu bereketi hep birlikte paylaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Matlı, şunları kaydetti:

“Bursa, köklü tarihi, güçlü ticaret ve üretim yapısıyla her zaman Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmuştur. İş dünyamızın özverili çalışmaları, şehrimizin gelişimine ve ülkemizin ekonomik gücüne katkı sağlamaya devam etmektedir. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde bu birlikteliğimizi daha da pekiştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Matlı, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, ülkeye ve Bursa'ya huzur, sağlık ve bereket getirmesini dilediğini sözlerine ekledi.

Programa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe oda ve borsa başkan ve yöneticileri, borsanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

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