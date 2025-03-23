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Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi
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Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor haberi
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi
Edirne’de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
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Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 18 Mart gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, Onur E'nin (41) aralarında daha önceden husumet ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 18 Mart gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, Onur E'nin (41) aralarında daha önceden husumet bulunan Ceyhun Avcı'yı (31), av tüfeğiyle vurması iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kahvehanenin önüne av tüfeğiyle gelen Onur E'nin iş yerinin girişindeki Avcı'ya ateş etmesi ve kapıdan dışarı çıkan Avcı'nın kahvehanenin bahçesinde bir süre sürünerek ilerleyip hareketsiz kalması yer alıyor.

Çeltikçi Mahallesi'nde 18 Mart gecesi Onur E. ile Ceyhun Avcı arasında kahvehanede tartışma çıkmıştı. Onur E'nin av tüfeğiyle yaraladığı Avcı, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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