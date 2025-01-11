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Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
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Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
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Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi'nde İrfan I. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil ile Mehmet A. (56) idaresindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet A, eşi Ayşe A. (43), kızı Sevdanaz A. (10) ile diğer sürücü İrfan I. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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