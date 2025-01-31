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Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada ölen sürücü defnedildi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. İlçede dün akşam saatlerinde yaşanan iki tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Süleyman Balantekin'in cenazesi, Mesudiye Yeni Ca...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada ölen sürücü defnedildi haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi.

İlçede dün akşam saatlerinde yaşanan iki tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Süleyman Balantekin'in cenazesi, Mesudiye Yeni Cami'de kılınan namazının ardından Mesudiye Mezarlığı'na defnedildi.

Özbek uyruklu diğer tır sürücüsü Qılıçhov Shojalil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde aynı yönde ilerleyen Özbek uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarpmış, kazanın ardından tırlarda yangın çıkmış, yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, sürücü Balantekin, hastanede hayatını kaybetmişti.

Tır

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