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Bursa’da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de Roman STK temsilcileriyle buluştu haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti haberi
Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Ege Denizi’nde 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nde konuştu: haberi
AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi haberi
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Bursa’da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Altınova Mahallesi 1. Kader Sokağı'ndaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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