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Bursa’da, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
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A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı haberi
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı 1 Temmuz’da başlayacak haberi
Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
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Bursa’da, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

- Çevrede güvenlik önlemi alan polisle tartışan 2 iş yeri çalışanı gözaltına alındı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alaaddinbey Caddesi'nde ahşap ev, kamelya, çardak üretimi ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap evlerin alev aldığı yangında, dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, iş yeri çalışanlarıyla güvenlik önlemi almaya çalışan polisler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedenin ardından polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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