SON DAKİKA
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi

Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.Güneybudaklar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.

Güneybudaklar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli Şehriye Tekin'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

İlgili Haberler

Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:54

Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:50

Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi

“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:40

“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi

Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:24

Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi

Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:24

Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:14

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi

Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi