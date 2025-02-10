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Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi
Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi
Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı haberi
Bursa’da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi haberi
Edirne’de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti haberi
Ada halkından İBB binası önünde “turizm yapılaşması” eylemi haberi
Yeşilayın “Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi” Projesi tanıtıldı haberi
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Bursa’da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi haberi

BURSA (AA) - İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İnegöl Devlet Hastanesi iş birliğiyle, normal doğumun teşvik edilmesi ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. İnegöl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Biriminde bugün başlayan etki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi haberi

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İnegöl Devlet Hastanesi iş birliğiyle, normal doğumun teşvik edilmesi ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İnegöl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Biriminde bugün başlayan etkinliğe katılan anne adayları, normal doğum ve avantajları hakkında bilgilendirildi.

Etkinlikte normal doğum sonrası annenin kısa sürede günlük hayatına dönebilmesi ve bebeğiyle daha kolay ilgilenebilmesi, normal doğan bebeklerin daha kolay emzirilmesi, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması, gaz sancısının daha az görülmesi ve duygusal bağın kısa sürede kurulması ile anne-bebek arasında ten temasının önemi anlatıldı.

Sağlık yetkilileri, normal doğumla ilgili çevreden duyulan olumsuz söylemlerin anne adaylarında gereksiz kaygılara neden olabileceğine dikkat çekerek, tıbbi bir zorunluluk olmadıkça en sağlıklı doğum şeklinin normal doğum olduğunu vurguladı. Anne ve bebek sağlığı için riskli durumlar haricinde sezaryenin tercih edilmemesi gerektiğini belirterek, tüm anne adaylarını Gebe Bilgilendirme Sınıfı'na davet etti.

Etkinlikler 13 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Anne
Normal Doğum

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