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Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı haberi
Gelibolu’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
Toyota Hilux GR SPORT Kapadokya’da tanıtıldı haberi
GÜNCELLEME – Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
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Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinme...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede ikamet eden kadın, iki çocuğunu da alarak dışarı çıktı.

Çevredeki iş yerinden gelen vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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