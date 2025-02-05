Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını ormana sıçramadan söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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