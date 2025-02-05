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Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi
Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
Milli karateci Eray Şamdan başarıya doymuyor haberi
Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi
Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi
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Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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