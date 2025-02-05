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Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye v...