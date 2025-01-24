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Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi
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Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi
Castrol, MG ile Türkiye’de işbirliğine imza attı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
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Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra bulunup, barınağa getirildi.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.

Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak “Ayılara Özgürlük Projesi” kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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