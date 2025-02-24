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Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
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Bursa’da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 APC 327 plakalı motosiklet, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 APC 327 plakalı motosiklet, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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