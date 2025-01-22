Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, yandı.
S.Ş. idaresindeki 19 UD 685 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolu Canbalı Köprüsü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin LPG tankının patlama ihtimaline karşı çevre güvenliği alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi