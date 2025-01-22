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Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi
Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
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Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, yandı.

S.Ş. idaresindeki 19 UD 685 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolu Canbalı Köprüsü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin LPG tankının patlama ihtimaline karşı çevre güvenliği alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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