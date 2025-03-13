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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından “Çanakkale Şehitlerimizi Anma” konseri haberi
Balıkesir’de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı haberi
“Bir Konserden Tablolar” programı Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluştu haberi
Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi
Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Zeytinburnu’nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti haberi
Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi
Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi
Hyundai Motor Türkiye’den toplumsal cinsiyet eşitliği için Design Jam etkinliği haberi
Edirne’de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
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Bursa’da “Bir Adam Yaratmak” oyunu sahnelendi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Bir Adam Yaratmak" isimli oyunu sahneledi.Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç p...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Bir Adam Yaratmak” oyunu sahnelendi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Bursa'da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri kapsamında “Bir Adam Yaratmak” isimli oyunu sahneledi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç perdelik oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Günay Yunus Güney'in yönettiği, Aykan Yılmaz, Nihal Türksever Erten, Yüksel Hakverdi ve Uğur Serener'in sahne aldığı oyunun sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu ekibi, uzun süre alkışlandı.

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