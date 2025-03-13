Bursa’da “Bir Adam Yaratmak” oyunu sahnelendi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Bursa'da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri kapsamında “Bir Adam Yaratmak” isimli oyunu sahneledi.
Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç perdelik oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Günay Yunus Güney'in yönettiği, Aykan Yılmaz, Nihal Türksever Erten, Yüksel Hakverdi ve Uğur Serener'in sahne aldığı oyunun sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu ekibi, uzun süre alkışlandı.
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