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Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi
Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi
Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi
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Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, S.B'nin sahte içki imal edip sattığı ih...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi

Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, S.B'nin sahte içki imal edip sattığı ihbarı üzerine Soğanlı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çok sayıda şişede kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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