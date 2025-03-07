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Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ’da iftara katıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “TRT Belgesel’de Yenilik Mevsimi” tanıtım programında konuştu: haberi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün geleneksel iftar programı düzenlendi haberi
Organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı haberi
Toyota’nın desteklediği özel sporcular Torino’da mücadele edecek haberi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi
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Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde T.Y. (34) kazara kendini tabancayla vurdu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde T.Y. (34) kazara kendini tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan T.Y, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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