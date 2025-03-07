Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.
Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde T.Y. (34) kazara kendini tabancayla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan T.Y, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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