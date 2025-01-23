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Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi
Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi
Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi
“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.

Serhat K. ile Murat M, Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Murat M, Serhat K'yi bıçaklayıp, 16 NLM 32 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Serhat K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Kaçan zanlı Murat M, otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.

Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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