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Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi
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Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin Harmankaya mevkisinden Marmara Denizi'ne dalış yapan dalgıçlar, 18 metre derinlikte yoğun müsilaj tabakasına rastladı.Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ile Doğayı ve Çevreyi Koruma D...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Harmankaya mevkisinden Marmara Denizi'ne dalış yapan dalgıçlar, 18 metre derinlikte yoğun müsilaj tabakasına rastladı.

Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ile Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen organizasyonda, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile dalgıçlar, tekneyle açıldıktan sonra dalış gerçekleştirdi.

Dalışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Deviren, gerçekleştirdikleri dalışla Marmara Denizi'nin çığlığına ses verdiklerini vurguladı.

İlçenin, Marmara'nın incisi olduğunu dile getiren Deviren, şöyle konuştu:

“Maalesef bugün gördük ki o inci, çamura batmış. Yılların getirdiği sonuç bu. Bunu bugünden yarına temizleyemeyiz. Ancak bugünden itibaren mutlaka acil önlemler alınması gerekiyor. Siyaset üstü tavır sergilememiz gerektiği açık bir şekilde görülüyor. Bilim insanlarına bırakalım biz bu işleri. Onların belirlediği şekilde yürüyelim. Yerel yönetimlerin ve yöneticilerin bu yönde bir tavır sergilemelerini bekliyoruz. Biz öyle yapacağız. Bilime ve bilim insanlarına güveneceğiz.”

– “Müsilajın ortaya çıkmasına neden olan faktörler ortadan kaldırılmalı”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da Marmara Denizi'nin çevresindeki 7 ilde 25 milyon kişinin yaşadığını aktardı.

Müsilajın denizle kurulan yanlış ilişkinin sonucu olduğuna dikkati çeken Sarı, “Bu sonucun değişmesini istiyorsak nedenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Nedenleri, esasında hepimiziz. Evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımsal atıklar, yanlış kıyı kullanımı. Bunların hepsinin içinde hepimiz varız.” ifadelerini kullandı.

“Müsilajın ortaya çıkmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmadan müsilajdan kurtulma şansımız yok.” diyen Sarı, her bireyin Marmara Denizi'ne sahip çıkması gerektiğini belirtti.

– “Bulut şeklinde müsilajla karşılaştık”

Dalgıçlardan 2 yıldız dalış eğitmeni Mehmet Tufan ise Harmankaya mevkisinde 27 metreye kadar dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derinlere daldıklarında müsilajın yoğunlaştığını gördüklerini aktaran Tufan, şunları kaydetti:

“Bizi 8,5 metrede bir tül perde gibi bütün canlıların, yosunların, deniz zemininin üzerini kaplamış bir şekilde müsilaj karşıladı. Daha sonrası 27 metreye kadar bir dalış gerçekleştirdik. 18 metrenin altında bulut şeklinde müsilajla karşılaştık. Çok kaba bir şekilde, yoğun, hatta kameramızın ışıklarını açtığımızda ötesini göremiyorduk. Ötesini göremeyecek kadar yoğun bir şekilde, orta sudan zemine kadar kaba müsilajla karşılaştık. Bu, hepimizin adına çok üzücü. Denizlerin kirliliği elle değil, vicdanla temizlenir. Yönetimlerle el ele vererek bu belanın üstesinden inşallah geleceğiz.”

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş da böylesi organizasyonlarla toplumun tamamını bilinçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Dalış
Deniz
Metre
Müsilaj
Orta

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