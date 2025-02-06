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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi
Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
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Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 15 Temmuz Şeh...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi

Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için “sessiz yürüyüş” düzenlendi.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

Ulu Cami'nin bahçesinde sona eren yürüyüşün sonunda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ulu Cami'nde kılınan akşam namazının ardından da Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu ve ardından dua edildi.

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