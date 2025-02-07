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Bursa’da “Destanların Dansı” gösterisi sahnelendi haberi
Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi
Sakarya’da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi haberi
Beşiktaş’ta istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü haberi
Vali Sezer ile Belediye Başkanı Akın, Edirnespor’a destek için 500 bin liraya forma satın aldı haberi
AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, güven tazeledi haberi
Sakarya’da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı haberi
Mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi’nin kaleminden çıkan eserler sanatseverle buluştu haberi
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Bursa’da “Destanların Dansı” gösterisi sahnelendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciyle buluştu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalı san...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Destanların Dansı” gösterisi sahnelendi haberi

Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı “Destanların Dansı” seyirciyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin’den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

Gösteride 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler sergiledi.

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