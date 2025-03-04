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İKMİB’den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret haberi
Balıkesir’de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Sakarya ve Kocaeli’de kumar oynayan 73 kişiye 675 bin 31 lira ceza verildi haberi
Balıkesir’de pilot adaylarına gerçekçi eğitim deneyimi sunacak simülatör geliştiriliyor haberi
Bursa’da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı haberi
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Bursa’da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü" imzalandı.Valili...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı haberi

Bursa'da Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde “Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, protokolle, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacak ve kendilerine sertifika verilecek.

Protokole, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden uzman Ümmühan Yücel imza attı.

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