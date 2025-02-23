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Bursa’da “Ericek Kar Festivali” düzenlendi haberi
Sakarya’da kar aralıklarla sürüyor haberi
Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi
Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
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Bursa’da “Ericek Kar Festivali” düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.İlçedeki Katırlı Dağı eteklerinde bulunan Ericek Adrenalin Parkı'nda Gürsu Belediyesince gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne o...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Ericek Kar Festivali” düzenlendi haberi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen “Ericek Kar Festivali” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlçedeki Katırlı Dağı eteklerinde bulunan Ericek Adrenalin Parkı'nda Gürsu Belediyesince gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.

Plastik leğenler ve poşetlerle kayan vatandaşlar da karın tadını çıkardı, bazıları da kar üzerinde yürüyüşü yaptı.

Kar

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