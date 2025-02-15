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İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
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Anasayfa » Yerel » Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Y.Ü. idaresindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt-İnegöl kara yolunda B.K. yönetimindeki 06 GMS 60 plakalı otomobille çarpıştı.İ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.Ü. idaresindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt-İnegöl kara yolunda B.K. yönetimindeki 06 GMS 60 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Y.Ü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü tedavi altına alındı.

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