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Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da nevruz ateşini yaktı haberi
Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
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Bursa’da İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Ulu Cami avlusunda bir araya gelen Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ile İnsan Hak ve Hürri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Cami avlusunda bir araya gelen Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edip gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bursa Genç İHH Koordinatörü Hasan Yaşın, grup adına yaptığı konuşmada, Filistinlilerin ağır bedeller ödeyerek canlarını kaybetme pahasına topraklarını işgalcilere teslim etmediğini vurguladı.

İsrail'in, on yıllardır Gazze ve Filistin'de büyük zulümler yaptığını anımsatan Yaşın, “Gazze'de, insanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye, Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba atıldı.” dedi.

Hasan Yaşın, soykırıma karşı tüm ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

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