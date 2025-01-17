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Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Bursa’da “Gazze’den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı” paneli düzenlendi
İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi ağır yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde istiflenen kerestelerin üzerine tente sermeye çalışan Hüseyin K. (56), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hüseyin K, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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