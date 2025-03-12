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Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
Bursa’da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoförü yaralandı haberi
Lapseki’de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Tekirdağ’da şoförler UKOME’yi kontak kapatarak protesto etti haberi
Toyota, yeni elektrikli SUV modellerini yıl sonuna kadar piyasaya sunacak haberi
Balıkesir’de aranması bulunan 50 kişi yakalandı haberi
Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi
GÜNCELLEME – Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi
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Bursa’da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoförü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşarak 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen özel halk otobüsünün şoförü ağır yaralandı.Yusuf Tatlıdede (31) idaresindeki içinde yolcu bulunmayan 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, Karal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoförü yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşarak 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen özel halk otobüsünün şoförü ağır yaralandı.

Yusuf Tatlıdede (31) idaresindeki içinde yolcu bulunmayan 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir site bahçesinin istinat duvarındaki korkuluklara çarptıktan sonra 10 metre yükseklikten düştü.

Site bahçesinde park halindeki Mehmet Uzun'a ait 06 MSR 22 plakalı otomobile de zarar veren otobüsün şoförü Tatlıdede, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tatlıdede'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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