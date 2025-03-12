Bursa’da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoförü yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşarak 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen özel halk otobüsünün şoförü ağır yaralandı.
Yusuf Tatlıdede (31) idaresindeki içinde yolcu bulunmayan 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir site bahçesinin istinat duvarındaki korkuluklara çarptıktan sonra 10 metre yükseklikten düştü.
Site bahçesinde park halindeki Mehmet Uzun'a ait 06 MSR 22 plakalı otomobile de zarar veren otobüsün şoförü Tatlıdede, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tatlıdede'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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