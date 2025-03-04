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Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi
Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı haberi
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da geleneksel iftar sofraları kuruyor haberi
Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı haberi
Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi
Edirne’de sınır hattına duvar yapılacak haberi
AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi
Sakarya’da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi
STM, “O Gün Bugün” video serisini başlattı haberi
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Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.Orhan K. idaresindeki 16 BAP 036 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkisinde Adnan Ş. idaresindeki 16 ADM 3...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı haberi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.

Orhan K. idaresindeki 16 BAP 036 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkisinde Adnan Ş. idaresindeki 16 ADM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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