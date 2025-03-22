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Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi
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Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
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Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi

BURSA (AA) - Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Özge Sivrioğlu, İznik Gölü ve Gemlik Körfezi arasında uzanan, ilçesinin en büyük su kaynaklarından Karsak Deresi'ne ilişkin açıklamada bulundu.Sivrioğlu, "Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı açıklam...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi

Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Özge Sivrioğlu, İznik Gölü ve Gemlik Körfezi arasında uzanan, ilçesinin en büyük su kaynaklarından Karsak Deresi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Sivrioğlu, “Dünya Su Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, temiz ve içilebilir suyun önemini vurgulamak, sürdürülebilir su yönetimine dikkati çekmek ve suyla ilgili sorunlara çözüm aramak amacıyla her yıl 22 Mart'ta bir takım farkındalık etkinliklerinin yapıldığını söyledi.

Bu yıl “Buzulların Korunması” olarak belirlenen tema çerçevesinde, buzulların tatlı su kaynakları olarak kritik rolü ve iklim değişikliği nedeniyle erimelerinin dünya genelinde su krizlerine yol açan etkilerinin mercek altına alındığını belirten Sivrioğlu, “Su, hayattır ve temel bir insan hakkıdır. Küresel olarak 2,2 milyon insanın güvenli suya erişimi olmadığı bilinmektedir.” dedi.

İznik Gölü ve Gemlik Körfezi arasında uzanan, Gemlik ilçesinin en büyük su kaynaklarından biri olan Karsak Deresi'nin önemine değinen Sivrioğlu, şöyle devam etti:

“Karsak Deresi, uzun yıllardır çeşitli çevresel problemlerle karşı karşıyadır. Bölge ve civarındaki sanayi tesislerinden, tarım alanlarından ve yerleşim alanlarından gelen atık suların dereye deşarjları, su kalitesini ve burada yaşayan tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Akarsu niteliğini kaybeden Karsak Deresi, Marmara Denizi ile birleşerek müsilaj problemine neden olmaktadır. Ülkemizde suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve planlanması, büyük önem taşımaktadır. Bölgesel ve yerel su politikaları oluşturulmalıdır.”

Açıklama sırasında Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi, Osmangazi Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi, Karacabey Kent Konseyi, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyelerinin de hazır bulundu.

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