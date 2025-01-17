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Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

Yüzde 96 zihinsel engelli olduğu öğrenilen, 8 Ocak Çarşamba günü babasıyla gittiği Osmangazi ilçesindeki kuyumcular çarşısında kaybolduğu belirtilen Necmettin Sönmez'i (46) arama çalışmaları, Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi civarında devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma ekipleri, aralıksız devam eden çalışmaların 10'uncu gününde Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Ekiplerin henüz Sönmez'e ait bir ize rastlamadığı öğrenildi.

Babası Muhittin Sönmez ile 8 Ocak'ta gittiği kuyumcular çarşısında kaybolan Necmettin Sönmez için aynı gün arama çalışması başlatılmıştı. Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucu Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırmıştı.

Arama

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