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Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
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Bursa’da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, T.S. (34), otomobille geldiği Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Aynur A. (23) ve kız kardeşi Nuray A'yı (16) bir ikametten çıktıkları sırada fark ederek bir süre kovaladı.

Şüphelinin ruhsatsız pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Aynur A. ve kardeşi Nuray A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının otomobiliyle geçtikten bir süre sonra kız kardeşlerin koşarak kaçmaya çalıştıkları ve T.S'nin arkalarından ateş ettiği anlar yer aldı.

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