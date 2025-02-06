SON DAKİKA
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi

Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları, fotokapanla görüntülendi. Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları, fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Karacabey Longoz Ormanları'ndaki fotokapanlarca domuz sürüsü ve yavrularının görüntüleri kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, sulak alanda yürüyen sürü ile yavruların su içtiği anlar yer aldı.

İlgili Haberler

Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:00

Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi

İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:54

İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi

Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:53

Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi

Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:34

Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:14

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova’da başladı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:04

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova’da başladı haberi

İstanbul’da Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde okulda deprem tatbikatı yapıldı haberi İstanbul’da Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde okulda deprem tatbikatı yapıldı haberi Trakya’da “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi Trakya’da “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi