Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları, fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Karacabey Longoz Ormanları'ndaki fotokapanlarca domuz sürüsü ve yavrularının görüntüleri kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, sulak alanda yürüyen sürü ile yavruların su içtiği anlar yer aldı.
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