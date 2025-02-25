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Bursa’da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine...