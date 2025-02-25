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Bursa’da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi
Kocaeli’de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından haberi
LÖSEV, ramazanda kanserle mücadele eden ailelere gıda kolisi ulaştıracak haberi
Bursa’da 47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 4 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası haberi
10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları başladı haberi
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Bursa’da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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