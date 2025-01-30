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Bursa’da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı haberi
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Tekirdağ’da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
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Bursa’da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı.Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Müta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı haberi

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün” temasıyla Mütareke Müze Evi önünde düzenlenen anma programı kapsamında, tiyatral gösteri sunuldu.

Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğunca sunulan gösteride, dönemin giysilerini giyen ve ellerinde bavullar taşıyan temsili mübadiller, kayıklara binerek yolculuğa çıktı.

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller de denize atılan karanfillerle anıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törendeki konuşmada, mübadelenin üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını ve unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kültürü yaşatmanın önemini dile getiren Dalgıç, şunları kaydetti:

“Kültürümüzü bizden sonraki nesillere daha detaylı anlatarak geleneğimizi sürdürmemiz ve geçmişimizi unutmamamız lazım. Günümüzde göç, bir afet olarak kabul ediliyor. Bizler, bu afeti 100 yıl önce yaşamış insanlarız. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' parolasını yaşatmak ve canlı tutabilmek için o acıları bilen insanlar olarak, daha anlayışlı olmalı, göçün ve göçmenlerin sorunlarına toplumsal katkımızı eksik etmemeliyiz.”

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği Kadın Kolları Komisyon Başkanı Birsen Kermen de vakfın ve Türkiye'deki mübadil kuruluşlarının imza attığı 102. yıl bildirisini okudu.

Göç
Mübadil

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