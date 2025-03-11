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Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
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İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi
Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
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Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde, Muhammed İ. (33) idaresindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Ahmet B. (17) yönetimi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde, Muhammed İ. (33) idaresindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü Muhammed İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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