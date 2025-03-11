Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde, Muhammed İ. (33) idaresindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü Muhammed İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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