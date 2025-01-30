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GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi
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Bursa’da otomobille hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda seyir halindeki Necati K. yönetimindeki 16 APL 967 plakalı otomobil ile Kamuran E. idaresindeki 35 AR 2462...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da otomobille hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda seyir halindeki Necati K. yönetimindeki 16 APL 967 plakalı otomobil ile Kamuran E. idaresindeki 35 AR 2462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, trafik levhasına çarpıp devrildi. Araçta bulunan Seyfettin K. (58) ve Mahdu Sena K. (28) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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