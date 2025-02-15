Bursa’da polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
İlçede devriye görevi gören polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Polisin “dur” ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Savcılık izniyle arama yapılan araçta 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A'nın (24) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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