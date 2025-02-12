Paylaş

Bursa’da restoran yangında kullanılamaz hale geldi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Saitabat Mahallesi Ardiye Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipler...