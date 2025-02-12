Bursa’da restoran yangında kullanılamaz hale geldi haberi

Bursa'nın Kestel ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saitabat Mahallesi Ardiye Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.
İşletme kapalıyken restoran tamamen yangında kullanılamaz hale geldi.
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