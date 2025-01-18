Bursa’da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü

BURSA (AA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın su kanalına düşmesi sonucu Bursa-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
İzmir'den Gemport Limanı'na rüzgar türbininin kanadını taşıyan 35 KF 8097 plakalı tırın dorse kısmı, Gemlik ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.
Yaklaşık 70 metrelik rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın çeker kısmı yolda, türbini taşıyan kısmı ise kanalda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden trafik ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.
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