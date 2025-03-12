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Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi
Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
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Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu.Yeniceabat Mahallesi'ndeki okulundan çıkan Yakup A. (18) ile daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu.

Yeniceabat Mahallesi'ndeki okulundan çıkan Yakup A. (18) ile daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli, yanlarında bulunan tabanca ve tüfekle ateş etti.

Saldırıda bacağından yaralanan Yakup A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen, tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 şüphelinin olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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