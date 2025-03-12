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Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu.Yeniceabat Mahallesi'ndeki okulundan çıkan Yakup A. (18) ile daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmes...