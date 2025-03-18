Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi O.E. (41) ile C.A. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.E, yanındaki tüfekle C.A'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Göğsünden vurulan C.A. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
C.A, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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