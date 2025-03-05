Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Umut Baran T, yanına gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sözlü tartışmanın ardından dışarı çıkan ikili arasında kavga çıktı.

Bu sırada şüpheli, yanındaki silahla Umut Baran T'ye üç el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Baran T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.