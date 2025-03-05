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Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi
Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi
Sakarya’da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı haberi
Eceabat’ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu haberi
Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı haberi
İstanbul’da halıya sarılarak denize atılan kadın cinayetine ilişkin davada ara karar haberi
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Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Umut Baran T, yanına gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Sözlü tartışmanın ardı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Umut Baran T, yanına gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sözlü tartışmanın ardından dışarı çıkan ikili arasında kavga çıktı.

Bu sırada şüpheli, yanındaki silahla Umut Baran T'ye üç el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Baran T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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